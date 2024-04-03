Процедура продажи исторических зданий на Ленина вызывает сомнения

Текст и фото: Антонина Кябелева

Летом 2023 года стало известно, что Министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии приватизировало два исторических здания в центре Петрозаводска на проспекте Ленина 24 и 24 а. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Ансамбль административных зданий Управления Мурманской железной дороги». Здания были построены в 1917 году и требуют серьезной реставрации. До 2020 года здесь размещалось Министерство образования Карелии.

Мы решили выяснить, в какой стадии находится процесс восстановления зданий и кто стоит за малоизвестной компанией АО «Зори Севера», ставшей новым владельцем культурного наследия.

Борьба за сохранение уникальных исторических зданий началась еще в 2010 году, когда над ними нависла угроза сноса. Против их уничтожения тогда выступили архитекторы и неравнодушные горожане.

ООО «Северо-Западный финансовый дом» владело небольшим помещением в доме на проспекте Ленина, 24 а.

В 2012 году именно ООО «Северо-Западный финансовый дом» пыталось оспорить приказ Минкультуры РК, согласно которому здания по адресу проспект Ленина 24 и 24 а внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия.

Попадание в данный реестр позволяло не только сохранить исторический облик зданий, но и исключало возможность их реконструкции. Компания настаивала на исключении этих зданий из списков объектов культурного наследия, но суд проиграла.

ООО «Северо-Западный финансовый дом» является действующей компанией, возглавляет которую Павел Иванович Зубарев. Бывшим совладельцем компании являлся сенатор от Карелии Игорь Дмитриевич Зубарев. Этих людей мы еще вспомним.

Летом 2023 года МИЗО приватизировало здания на проспекте Ленина 24 и 24 а. Торги по продаже зданий проводились в форме конкурса в электронной форме. Согласно ответу из Министерства имущественных и земельных отношений РК, по результатам проведения торгов победителем признано АО «Зори Севера».

«В бюджет Республики Карелия от реализации указанного имущества поступило 50 699 000 рублей»,

- сообщили в министерстве.

В открытом доступе нетрудно найти, к примеру, протокол подведения итогов аукциона по продаже здания на проспекте Ленина, 24 и земельного участка под ним. Любопытно, что, помимо АО «Зори Севера», в аукционе участвовала только компания ООО «Вест». Фирма «Вест» предложила на 10 тысяч рублей меньше, чем «конкурент». Директором и учредителем ООО «Вест» является Петр Иванович Зубарев, а раньше в учредителях компании, согласно базе данных Seldon, значился Игорь Дмитриевич Зубарев.

АО «Зори Карелии» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, созданная в мае 2022 года, имеет одного сотрудника. Директором и единственным владельцем акционерного общества является Дарья Анатольевна Кузьмина. Помимо деятельности по операциям с недвижимостью, в списке видов экономической деятельности компании значатся сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. В карельских СМИ АО «Зори Карелии» связывают с «Баренц групп», то есть с империей Игоря Зубарева. Собственно говоря, в окружении карельского сенатора особо не скрывают, что АО «Зори Карелии» входит в число «близких» компаний. При таком раскладе выглядит вполне логично, что в конкурсе, дабы придать ему легитимности, участвовала компания «Вест».

В том, что исторические здания попали «под крыло» крупного карельского застройщика, немало плюсов. Как минимум, есть надежда, что у богатого «куратора» хватит средств, чтобы провести качественные реставрационные работы. С целью выяснить планы нового владельца исторических зданий я обратилась в Управление по охране объектов культурного наследия РК. И неожиданно узнала много нового.

Начальник отдела управления Арина Мелеева вспомнила, что еще в 2022 году здания пытались приватизировать, и тогда управление установило сроки по охранному обязательству на 2022 год. Как объяснила Мелеева, охранное обязательство включает в себя состав и сроки работ, которые собственник должен провести на объекте культурного наследия.

«К сожалению, приватизация прошла позже, в 2023 году. Сроки, которые были установлены еще в 2022 году, они уже для нового собственника были неактуальны, поскольку они уже заканчивались»,

- сказала начальник отдела.

Она уточнила, что «сроки истекли как раз ближе к приватизации, которая все же произошла в 2023 году».

По ее словам, для нового собственника подготовлено новое охранное обязательство. Мелеева уточнила, что по законодательству сроки проведения работ устанавливаются с учетом мнения собственника. В целом охранное обязательство, являющееся неотъемлемой частью договора, не меняется, речь идет о сроках проведения работ и их видах, которые прописываются в приложении к основному документу. На момент нашего разговора собственник еще не согласовал новое охранное обязательство, а точнее перечень работ по сохранению объекта культурного наследия и сроки их проведения.

Естественно, возникает вопрос: зачем нужно было так торопиться продавать исторические объекты и «на берегу», до передачи здания новому собственнику, не установить «правила игры», определить виды работ, которые следует провести и их сроки? Зачем нужно было так рисковать с «культурной недвижимостью»?

Арина Мелеева заметила, что управление в данной ситуации не является стороной договора. По ее мнению, на этот вопрос должны ответить в МИЗО, как-то объяснив столь странную поспешность.

Практикуется ли в России передача объектов культурного наследия с истекшим сроком выполнения работ в охранном обязательстве?

«Мы узнаем уже по факту. И потом уже просматриваем охранные обязательства, что, да, действительно, здесь сроки уже не актуальны»,

- сказала начальник управления.

Но аналогичных случаев она не смогла вспомнить, хотя и уточнила, что опыт в данном вопросе у нее не богатый.

Вопрос о том, почему исторические здания были приватизированы без актуализированных охранных документов, мы адресовали в МИЗО. В министерстве пояснили, что в соответствии с охранным обязательством, которое Управление по охране объектов культурного наследия РК утвердило 22 февраля 2022 года, «победитель конкурса обязан обеспечивать проведение работ по сохранение объектов в установленные сроки, которые на момент подписания договоров купли-продажи не истекли».

В общем, в управлении говорят, что охранные обязательства потеряли свою актуальность незадолго до проведения конкурса, а в министерстве имущественных и земельных отношений утверждают, что все было актуально даже во время подписания договора, то есть после проведения конкурса в июле 2023 года. Конечно, в данном случае я больше склонна доверять специалисту управления по охране объектов культурного наследия. Но в этом случае возникает другой вопрос: а зачем скрывать тот факт, что приватизация была осуществлена с охранными обязательствами, требующими актуализации? Это что, незаконно?

Сергей Седлецкий

В ответе, который подписал министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий, сказано, что в настоящее время управлением по охране объектов культурного наследия «подготовлены изменения в охранные обязательства в части корректировки сроков выполнения новым собственником консервационных и противоаварийных работ, а также по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по восстановлению и сохранению объекта культурного наследия». Судя по ответу, новый собственник до сих пор не согласовал эти предложения, хотя с момента нашей беседы с Ариной Мелеевой прошел почти месяц.

Если принять во внимание позицию управления по охране объектов культурного наследия, то хотелось бы понять мотивацию чиновников МИЗО, поспешивших продать исторические здания, даже не убедившись, что охранные обязательства в полном порядке. К чему такая спешка? Очевидно, что сейчас новый собственник может месяцами «тянуть резину», корректируя поступающие предложения, связанные с сохранением исторических зданий на проспекте Ленина. В нынешней ситуации «правила игры» будет диктовать тот, в чьих руках оказались и здания, и земля под ними. Претензий к новым владельцам зданий лично у меня нет. Ведь бизнес всегда действует в тех рамках, которые устанавливает власть. И если этих рамок нет, но пенять нужно уж точно не на бизнесменов.

P.S. Просим расценивать данную статью как официальное обращение в республиканскую прокуратуру с целью проверить, действительно ли здания на проспекте Ленина 24 и 24 а были проданы с неактуальными обязательствами по видам и срокам проводимых работ. Если сведения, полученные нами в Управлении по охране объектов культурного наследия РК подтвердятся, просим дать оценку законности приватизации исторических зданий в центре карельской столицы.