Проблемы с телевидением и радио ожидаются в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания телевидения и радио на неделе с 22 по 28 апреля.

Так, 23 апреля с 8 до 13 часов в Петрозаводске на профилактику уйдут радиостанции «Дорожное радио» и «Русское радио - Евразия».

В разные дни недели отключения ТВ ожидаются в поселках Деревянка, Погранкондуши, Поросозеро и Сумский Посад. График можно посмотреть по ссылке.

Причиной временных неудобств станут профилактические работы. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder