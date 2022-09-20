Проблемы с электричеством возникли в Петрозаводске из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды в некоторых районах карельской столицы случились повреждения на электрооборудовании. Об этом сообщает компания «ОРЭС-Петрозаводск».

Так, сегодня утром электричества нет в домах в Студенческом городке. Энергетики ведут восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса - 12:00.

Также сегодня с 9 до 12 часов в районе ТИЗ «Усадьба» запланированы работы по подключению трансформаторной подстанции, оставшейся без напряжения ночью.

Потребителей попросили с пониманием отнестись ко временным отключениям электроэнергии. Фото: unsplash.com