Дачник оскорбил двух женщин и нарвался на штраф

Сразу две костомукшанки пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их соседа. Надзорный орган провел проверку и возбудил в отношении 41-летнего дачника административные дела, сообщили в ведомстве.

Неприятный инцидент произошел этим летом в СОТ «Рябинка». Женщины сделали замечание соседу по дачному участку из-за выгула собаки без поводка и намордника. Мужчина ответил нецензурными выражениями.

История дошла до мирового суда. Невежливому мужчине назначили штраф в размере шести тысяч рублей. решение суда еще не вступило в силу. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)