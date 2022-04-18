Призывник и армия: как отстоять свои права в военкомате

Известный в Петрозаводске юрист Марат Самсонов уже более 10 лет занимается проблемами помощи призывникам в Карелии.

Кто-то с волнением и радостью ждет призывной период, кто-то имеет основание не служить в армии по объективным причинам. Но не все готовы отстоять свои права и законные интересы. Именно такую работу проводят юристы Петрозаводска, консультируя карельских призывников по вопросу их прав в военкомате.

Как показывает практика, в военкомате действует правило: под лежачий камень вода не течет. Если призывник при решении вопроса о его годности хранит молчание, как пленный партизан, прячет от докторов свои медицинские документы и весело мямлит, что у него все в порядке, то у него есть все шансы быть недообследованным и пойти служить в армию. Необходимо информировать военкомат о наличии непризывного заболевания,

- советует Марат Самсонов.

При наличии вопросов по диагностике призывника могут направить на дополнительное обследование. При подтверждении непризывного заболевания призывная комиссия обязана признать гражданина не годным или ограниченно годным к военной службе (категории годности «Д» «В»), освободить от призыва на основании ст. 23 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” и зачислить в запас ВС. Также есть категория годности «Г» - временно не годен к службе.

Если у призывника есть непризывное заболевание, но его все же призвали в армию, это может повлечь неблагоприятные последствия для его здоровья.

В силу этого, мы не устаем повторять, что на призывной комиссии и ранее, на медицинской комиссии, надо активно информировать о наличии у призывника непризывного заболевания, писать по этому поводу заявления с просьбой освободить от службы в армии, представлять соответствующие медицинские доказательства в виде медицинских документов, справок, выписных эпикризов и прочего. Короче говоря, надо активно отстаивать права. В случае, если выносится решение о призыве призывника в армию, его можно обжаловать в суде,

- считает Марат Самсонов.

По мнению юриста, если вы считаете, что имеете право на иную отсрочку от призыва, надо также смело об этом заявлять. У призывника есть права на те или иные отсрочки, в частности по ст. 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которые он имеет право реализовывать в ходе взаимодействия с призывной комиссией. Если у призывника есть право на отсрочку, значит надо не ждать, пока это случится само по себе, а заявить об этом официально.

В случае если выносится решение о призыве призывника в армию, его надо обжаловать в суд и ли вышестоящую призывную комиссию. Тут лучше обратиться к юристу-профессионалу.

Юристы Петрозаводска по призывным спорам помогут составить заявление в военкомат о наличии не призывного заболевания, выстроить позицию на медицинской комиссии, доказать факт неблагополучия со здоровьем, представят ваши интересы на медицинской комиссии и заседании призывной комиссии Петрозаводска. При неблагоприятном исходе напишут жалобы в призывную комиссию Карелии либо в суд.

Вывод: если призывника признали годным к службе и вынесено решение о призыве, которое его не устраивает, он имеет право обжаловать его в суд. На время обжалования решение о призыве приостановлено. В этом ему могут помочь призывные юристы Петрозаводска.

Призывной юрист Петрозаводска Самсонов Марат Сергеевич, т. 63-94-71

Сайт: http://petrozavodsk-prizyv.ru/

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