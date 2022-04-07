Приложения Сбербанка и Альфа-банка могут исчезнуть из Google Play

Приложения Альфа-банка и Сбербанка, вероятнее всего, уберут из магазинов Google Play и App Store. Это будет связано с введением США санкций против двух этих российских банков, заявил РИА Новости глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Напомним, США запретили американским компаниям вести бизнес со Сбербанком и Альфа-банком.

- Поэтому есть большая вероятность, что приложения из App Store уберут,

- предположил Достов.

Он добавил, что клиенты банков с гаджетами Apple смогут пользоваться мобильным банком через веб-браузеры.

Пользователи гаджетов на Android смогут скачать приложение прямо с сайта кредитной организации, минуя Google Play. // Фото: Vic_B/pixabay.com