Приложением «СберИнвестиции» ежемесячно пользуется уже 1 млн человек

Сервис позволяет инвестировать в ценные бумаги, получать новости из проверенных источников, обучаться

Удобство навигации, высокую функциональность и полезные сервисы отмечают пользователи мобильного приложения Сбера для инвестиций — «СберИнвестиции». Сегодня число инвесторов, которые пользуются приложением ежемесячно, достигло 1 млн человек. Среди них — инвесторы с крупными портфелями, продвинутые инвесторы, следующие к своим финансовым целям, и те, кто только начинают свой путь в инвестициях.

В «СберИнвестиции» можно найти всё для продуктивной торговли. Например, пользователям доступно участие в первичном размещении акций, облигаций и структурных продуктов. Представлено большое количество инструментов для маржинальной торговли (на заёмные средства брокера), доступно отслеживание выплат купонов и дивидендов, подача заявок на продажу и покупку с расширенным сроком жизни и торговля фьючерсами на срочном рынке. А с 1 марта купить или продать ценные бумаги на Мосбирже можно даже в выходные.

Выбирать самые актуальные бумаги для вложений помогают подборки перспективных бумаг и торговые идеи аналитиков. Так, в прошлом году пользователи мобильного приложения Сбера для инвестиций могли значительно опередить Индекс Мосбиржи — в среднем на 10,7% за время действия идей. Для облегчения поиска нужных бумаг по выбранным параметрам предусмотрен скринер акций.

Чтобы быть в курсе новостей инвестиционного мира, достаточно зайти в раздел «Новости». Кроме того, в приложении можно отслеживать налоги и вычеты, заказывать справку 2-НДФЛ, отчёт брокера, выписки по счёту депо. Можно подключать терминал QUIK и управлять им.

С каждым годом растёт интерес к обучающим курсам в приложении Сбера. Так, в 2024 году обучение прошли свыше 890 тыс. человек, а с начала этого года — уже более 300 тыс. Это значит, что всё больше пользователей стремятся разобраться в том, как устроен фондовый рынок, чтобы осознанно инвестировать и грамотно подбирать инвестиционные инструменты.

С прошлого года приложение «СберИнвестиции» доступно и подросткам от 14 лет. Юные инвесторы открывают брокерский счёт с согласия родителей и самостоятельно совершают сделки, а также проходят обучающий курс, адаптированный для подростков.

А если зарегистрироваться в приложении, открыть брокерский счёт и пополнить его от 5 000 рублей, то можно получить две акции Сбера в подарок. Акция продлится до конца марта 2025 года, промокод — INVEST25.

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«Наша задача — максимизировать пользу для инвестора, чтобы приложение было не только торговым, но и образовательным, и закрывало все потребности пользователей любого уровня — от начинающих до профи. Поэтому мы постоянно расширяем его функционал: запускаем новые опции, отслеживаем отклик на них и, исходя из этого, корректируем свою стратегию. Скоро в приложении появятся новые инструменты на основе искусственного интеллекта, которые будут давать полную информацию по интересующим продуктам и помогать людям принимать инвестиционные решения,

- рассказал директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка Анатолий Кабанов.

Фото: Сбер

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