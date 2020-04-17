Прихожан Карелии попросили не выходить из дома для освящения куличей

На сайте Петрозаводской и Карельской епархии опубликован призыв приходить на освящение пасхи, яиц и куличей. 18 апреля, в Великую Субботу, планируется освящение на улице возле Крестовоздвиженского собора с 11:00 до 18:00 и возле Александро-Невского собора в 11.00, 13.00, 15.00. Отмечается, что следует приходить в масках и соблюдать дистанцию полтора метра.

Мы не знаем, как относиться к этому в условиях строгих ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Учитывая, сколько народу приходит в храмы на освящение куличей и яиц, это явно будет не самое полезное для здоровья мероприятие. С другой стороны, запрещать верующим приходить в церковь - тоже вроде бы не дело светского государства...

«Петрозаводск говорит» попросил главу Карелии Артура Парфенчикова прокомментировать, могут ли такие походы являться нарушением режима самоизоляции и не принесут ли вреда пожилым прихожанам.

– В условиях режима повышенной готовности, действующего в Карелии, прихожан просят не выходить из дома за исключением случаев, определенных указом главы Республики Карелия. Верующие могут приобрести освященные пасхальные куличи в магазинах Карелии. 16 апреля в Чистый четверг настоятель Сретенского храма отец Леонид совершил освящение праздничной пищи, поступившей на прилавки, по православным канонам. Также по благословению Патриарха Кирилла все верующие, оставшиеся дома, могут самостоятельно совершить благословение куличей и прочей праздничной пищи. Рекомендации опубликованы на сайте Патриархии,

– прокомментировала пресс-секретарь главы РК Марина Кабатюк.

Что касается воскресной службы, в связи с действующим режимом повышенной готовности на территории Карелии праздничные Пасхальные богослужения в храмах Карелии пройдут без прихожан. Настоятели приходов Карельской митрополии просят прихожан соблюдать карантинные мероприятия и осуществлять Пасхальную молитву на дому.

Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, храмы Карелии начали трансляции богослужений в интернете: онлайн-трансляции организовали Екатерининская церковь в Петрозаводске, Никольский храм в Сортавале, Храм святого Великомученика Пантелеймона в Петрозаводске и другие.