20 ноября 2023, 11:48
Происшествия

Приезжий устроил дебош в баре на севере Карелии

В Костомукше сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка

Ночью в пятницу в одном из баров Костомукши была нажата тревожная кнопка. На место отправились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор рассказал стражам порядка, что один из посетителей начал вести себя неадекватно. Мужчина громко матерился, приставал к посетителям, мешал работе персонала, проявлял агрессию. На замечания никак не реагировал.

Нарушителем спокойствия оказался 34-летний житель Ленинградской области. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Steve Allison

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Метки: 
Костомукша
Дебошир
росгвардия
бар
новости Карелии