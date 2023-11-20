Приезжий устроил дебош в баре на севере Карелии

Ночью в пятницу в одном из баров Костомукши была нажата тревожная кнопка. На место отправились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор рассказал стражам порядка, что один из посетителей начал вести себя неадекватно. Мужчина громко матерился, приставал к посетителям, мешал работе персонала, проявлял агрессию. На замечания никак не реагировал.

Нарушителем спокойствия оказался 34-летний житель Ленинградской области. Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Steve Allison