Причинивших ущерб почти на 2 млн рублей браконьеров поймали в Карелии

Рейды в рамках операции «Путина» проходят на водоемах Карелии. Полицейские в Питкярантском районе во время одного из таких мероприятий задержали злостных браконьеров, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители и инспекторы рыбоохраны поймали с поличным трех мужчин, которые причинили биологическим водным ресурсам ущерб на 1 875 000 рублей.

Сельчане 46 и 44 лет с 36-летним приятелем из соседнего региона вышли на реку Тулемайоки на моторной лодке во время нереста рыб. С помощью невода они выловили больше 9 300 корюшек.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биологических водных ресурсов. // Фото: МВД Карелии