При взрыве беспилотника под Тулой пострадали трое, повреждены 10 домов

В Киреевске Тульской области три человека пострадали в результате взрыва беспилотного летательного аппарата «Стриж». Они получили осколочные ранения, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 марта, рухнул дрон с боеприпасом. Один раненый после этого обратился в больницу сам, сообщили в Минздраве региона. Также в больницу доставили женщину. Третьему пострадавшему помощь оказали на месте.

В городе работают руководители правоохранительных органов, председатель комитета по региональной безопасности, действия координирует губернатор Алексей Дюмин.

Фото и видео в соцсетях публикуют очевидцы. Видно, что около жилых домов образовалась огромная воронка от взрыва, есть разрушения, выбиты стекла в подъездах. Повреждено 10 частных домов, окна выбило в шести многоквартирных.

Лишившимся жилья людям выдадут сертификат на покупку нового, заверил глава региона. Получившим ранения выплатят по 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте компенсируют ущерб в размере до одного миллиона рублей.

Минобороны России уточнило, что дрон был запущен со стороны Украины. Беспилотник «Стриж» нейтрализовал комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Он вывел из строя навигационное оборудование, после чего дрон упал в Киреевске. // фото: Shot/Telegram