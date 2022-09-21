При реставрации исторического особняка обнаружен тайник

В усадьбе художника Павла Щербова в Гатчине во время реставрации обнаружили тайник со старинными документами и другими вещами, передает Piter.TV сообщение Музейного агентства Ленинградской области.

Клад находился на чердаке особняка в полости бетонного блока, рассказали реставраторы. В тайнике обнаружены рисунки, револьвер системы «Смит и Вессон», который принадлежал Щербову, документы XVIII столетия, а также письма и телеграммы писателя Александра Куприна.

Напомним, Павел Щербов (1866 — 1938) - известный русский художник-карикатурист. Его гатчинская усадьба в стиле северный модерн была построена в 1911 году, а в 1992-м здесь открылся музей. Фото: vk.com/pitertv.