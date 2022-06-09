Представлен логотип преемника «Макдоналдс» в России

Сеть ресторанов быстрого питания, пришедшая на смену «Макдоналдс», выбрала свой новый логотип. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

На логотипе будут символически изображены главные блюда ресторанов быстрого питания - бургер и картошка фри. Они расположены на зеленом фоне, что, по мысли создателей, символизирует качество обслуживания, к которому привыкли клиенты «Макдоналдс».

В компании отметили, что название для сети-преемника «Макдоналдс» еще не выбрано. Фигурируют восемь возможных вариантов, среди которых «Тот самый» и «Свободная касса».

О решении американской сети «Макдоналдс» уйти из России было объявлено в мае. Бизнес перешел новым российским владельцам. Фото iz.ru