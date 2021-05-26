Предприниматели СЗФО используют более 100 тысяч бизнес-карт Сбербанка

Самыми популярными операциями по бизнес-картам являются переводы, которые стали доступны держателям в прошлом году. Такие транзакции можно совершать как между юридическими, так и между физическими лицами. Объём переводов по СЗФО только в 2020 году превысил 3,8 млрд рублей.

«В мире бизнеса сегодня как никогда важна скорость процессов, и возможности бизнес-карты позволяют решать финансовые вопросы максимально оперативно. Кроме этого, каждый пятый клиент банка в СЗФО выбирает карту без пластикового носителя, что делает этот банковский инструмент ещё и экологичным»

- рассказывает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно открыть всего за несколько минут. А цифровая карта Digital Business открывается дистанционно, через интернет-банк. Кроме дебетовых бизнес-карт, предприниматели могут воспользоваться и кредитной бизнес-картой с льготным периодом, погашая задолженность до его окончания, можно пользоваться заёмными средствами без уплаты процентов.