Предприниматели готовы осваивать арктические районы Карелии

Регистрацию на инвестиционном портале Арктики прошли уже двадцать предпринимателей, сообщает ТАСС со слов министерства экономического развития Карелии.

"С 28 августа открыт прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны. В настоящее время 20 предпринимателей зарегистрировались в личных кабинетах на инвестиционном портале Арктики с общим объемом инвестиций более 150 млн рублей и созданием 270 новых рабочих мест. Большинство потенциальных резидентов Арктической зоны в настоящее время решают организационно-правовые и согласовательные процедуры, формируют пакеты документов",

- уточнили в министерстве.

От региона уже есть первая заявка в Минвостокразвития на получение статуса арктического резидента, однако в республиканском Минэкономразвития не называют имя компании, уточнив, что она работает в сфере транспорта и логистики. Остальные проекты, пока только зарегистрированные на инвестиционном портале, связаны с туристической отраслью, производством, лесопромышленным, горнопромышленным и рыбопромышленным комплексами, а также сферой услуг.

"Минэкономразвития Республики Карелия совместно с Корпорацией развития Карелии проводят выездные рабочие встречи с бизнес-сообществом арктических муниципальных образований с целью ознакомления с новым законодательством в Арктике и проведением индивидуальных консультаций",

- отметили в министерстве, добавив, что многие предприниматели сейчас готовят документы для регистрации и дальнейшего получения статуса арктического резидента.

«Петрозаводск говорит» писал о пакете законов утвердивший новый экономический статус Арктики.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн. квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Пакет принятых законов, предусматривающий преференции для инвесторов, начал действовать с 28 августа, когда Минвостокразвития открыло прием заявок от компаний на получение статуса резидента.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.