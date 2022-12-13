Предприниматель из Костомукши вывозил лес за границу и поплатился

Приговор по делу о вывозе за рубеж лесоматериалов вынесли 52-летнему жителю Костомукши. Контрабандой занимался индивидуальный предприниматель, сообщили в прокуратуре Карелии.

Его деятельность пресекли еще в феврале прошлого года. Мужчина успел вывезти через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы из сухостойной сосны.

Их объем составил 9,54 кубических метров, а рыночная стоимость - более 220 тысяч. Перемещение товара на территорию другой страны пресекли пограничники.

Поскольку размер контрабанды признали крупным, фигуранту уголовного дела назначили наказание в 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Но дали его условно с испытательным сроком 2 года. Лесоматериалы изъяли и конфисковали в доход государства. // фото: freepik.com