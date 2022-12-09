Праздник может поддержать каждый пользователь соцсетей

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Росгвардия в этот день проводит акцию, посвященную участникам специальной военной операции.

В этот день принято чествовать героев России. К празднику приурочивают открытие памятников, проводятся церемонии возложения цветов к монументам погибших воинов, минуты молчания, встречи с ветеранами.

Как сообщили в пресс-службе карельского управления ведомства, правоохранители в рамках акции предлагают жителям республики разместить на своих страницах в социальных сетях постеры с портретами военнослужащих и сотрудников Росгвардии, удостоенных звания Героя Российской Федерации. // Фото: pxhere.