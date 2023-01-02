Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Петрозаводск

Волшебный новогодний поезд прибыл в Петрозаводск и сделал остановку 2 января. Состав с номером 2023 привез в Карелию Деда Мороза и других новогодних персонажей, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Передвижная резиденция зимнего волшебника – проект компании «РЖД». Дед Мороз едет по стране из Великого Устюга со Снегурочкой и своей командой. Он поздравляет жителей российских регионов.

В составе новогоднего поезда – украшенный иллюминацией паровоз и 19 вагонов. Это салон-приемная волшебника, вагон-сцена, «Сказочная деревня» для квестов и игр, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие.

Во время стоянки поезда для гостей организована праздничная развлекательная праздничная программа. Здесь танцуют, поют, разгадывают загадки, разыгрывают призы и веселятся.

Дед Мороз поздравил горожан с Новым годом и пожал руку каждому, кто хотел поздороваться с ним.

Поезд отправился в путешествие по России в октябре прошлого года. Маршрут проходит более чем через 100 городов, общая протяженность составляет свыше 33 тысяч километров. // фото: пресс-служба правительства РК