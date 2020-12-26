Православная община колонии №1 удостоена благословенной грамоты

Во второй половине декабря прошел заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением», сообщает портал Патриархия.ru



Завершился смотр подведением итогов конкурса православной живописи осужденных «Явление».

Художественные работы, подготовленные осужденными, были посвящены теме XIX Международных Рождественских образовательных чтений: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

В номинации «За воплощение в красках глубины религиозного чувства», за картину «Благословение на рассвете», благословенной грамоты Синодального отдела удостоена православная община исправительной колонии №1 УФСИН России по Республике Карелия.

«Петрозаводск говорит» писал о том, как осужденные участвовали в регионального этапа Всероссийского конкурса православной живописи осужденных «Явление».

Фото из паблика УФСИН России по Республике Карелия