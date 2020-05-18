18 мая 2020, 21:21
Экономика

Правительство РК обновило перечень отраслей, пострадавших от пандемии

41 вид экономической деятельности признан наиболее пострадавшим от ограничений, связанных с коронавирусом

Сегодня, 19 мая, правительство Карелии расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений.

В новый список входит 41 вид экономической деятельности. Это различные виды торговли, сферы развлечений и отдыха, спорта, туризма, сухопутный и воздушный пассажирский транспорт, услуги парикмахерских и салонов красоты, образовательные и социальные услуги, деятельность библиотек, музеев, архивов и т.д.

С полным списком пострадавших отраслей можно ознакомиться на официальном Интернет-портале республики.

 

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