18 мая 2020, 21:21
Правительство РК обновило перечень отраслей, пострадавших от пандемии
41 вид экономической деятельности признан наиболее пострадавшим от ограничений, связанных с коронавирусом
Сегодня, 19 мая, правительство Карелии расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений.
В новый список входит 41 вид экономической деятельности. Это различные виды торговли, сферы развлечений и отдыха, спорта, туризма, сухопутный и воздушный пассажирский транспорт, услуги парикмахерских и салонов красоты, образовательные и социальные услуги, деятельность библиотек, музеев, архивов и т.д.
С полным списком пострадавших отраслей можно ознакомиться на официальном Интернет-портале республики.