Правительство РК обновило перечень отраслей, пострадавших от пандемии

Сегодня, 19 мая, правительство Карелии расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений.

В новый список входит 41 вид экономической деятельности. Это различные виды торговли, сферы развлечений и отдыха, спорта, туризма, сухопутный и воздушный пассажирский транспорт, услуги парикмахерских и салонов красоты, образовательные и социальные услуги, деятельность библиотек, музеев, архивов и т.д.

С полным списком пострадавших отраслей можно ознакомиться на официальном Интернет-портале республики.