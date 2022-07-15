Правительство РК и Segezha Group благоустраивают детские сады Сегежи

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков во время рабочей поездки в Сегежский район осмотрел два детских сада Сегежи.

В детском саду №18 на средства компании ​Segezha Group установили игровую площадку и другое оборудование для активного отдыха детей. Подобные площадки уже обустроены в пяти детсадах города.

В этом году таким образом планируется обновить оставшиеся пять учреждений. После этого новые площадки будут во всех 10 детских садах Сегежи. На эти цели Segezha Group выделила более 37 миллионов рублей.

У находящегося рядом детского сада № 20 пока нет такой площадки, но зато установлены новые стеклопакеты.

На низкую температуру в группах жаловались Главе республики зимой родители воспитанников.

В этом году из регионального бюджета мы выделили 18 миллионов рублей на установку окон в​ детских садах Сегежи. Окна хорошие, двухкамерные. Надеюсь, что в следующем году мы сможем такую работу завершить. Это основная задача Правительства и муниципалитета. Отрадно, что в обновлении детских садиков мы чувствуем плечо Segezha Group, целлюлозно-бумажного комбината,

- сказал Артур Парфенчиков.

В 2022 году 300 новых окон поставят в пяти садах: в №10, 12, 14, 17, 20-м и частично в четвертом.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что в комплексном ремонте детских садов сегодня нуждаются все районы республики. По его словам, Правительство Карелии уже разрабатывает для этого соответствующую программу.