Бывший министр из Калининграда прибыл на работу в Карелию

Через три месяца после отъезда Александра Чепика в Курскую область в Карелию прибыл новый кандидат на место премьер-министра.

Из Калининградской области в регион работать приехал Андрей Сергеев. 5 мая губернатор провел с ним встречу и поставил ряд задач.

«Возлагаю рассмотрение вопросов премьер-министра правительства республики Карелия на Андрея Сергеева»,

- написал Артур Парфенчиков в соцсети.

До приезда в Карелию Сергеев занимал должность министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Глава поставил Сергееву задачу по поддержке муниципалитетов, поручил вместе с минфином разработать и представить предложения по поддержке муниципальных бюджетов. Сергееву поручили курировать промышленность и здравоохранение. Также поручили подготовить предложения по развитию промышленного потенциала региона, привлечению федеральных денег по линии минпромторга. © «Петрозаводск говорит»