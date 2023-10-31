Пожилой мужчина принес в полицию пачку денег, найденных на улице

72-летний петрозаводчанин нашел на улице пачку денег и отнес в полицию. Сумма оказалась солидной – 80 тысяч рублей.

Вскоре в полицию обратилась женщина, которая просила помочь своей 84-летней маме. Старушка сняла деньги в банке, положила в пальто и не заметила, обронила часть купюр по пути домой.

Стражи порядка проверили записи с камер наблюдения, части пазла сошлись. В ведомстве отметили благородный и правильный поступок жителя столицы Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»