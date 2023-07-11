Пожилого мужчину в джинсовой куртке разыскивают в Петрозаводске

Полицейские опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником. В кадре - пожилой мужчина в джинсовой одежде. Его личность сейчас пытаются установить сотрудники угрозыска. Запись сделана 3 июля. Мужчину в кадре заподозрили в краже.

Городская полиция просит бдительных жителей столицы Карелии помочь полезной информацией о нем. Сообщать сведения предлагают по телефону: 8 953-545-37-48. // фото скриншот видео