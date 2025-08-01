Пожилая женщина не справилась с мощным самокатом и упала

Поездка на электросамокате закончилась для 62-летней женщины травмами. ДТП произошло днем 31 июля в Сегежском округе.

В Госавтоинспекции рассказали следующее. Пожилая женщина двигалась на электросамокате мощностью 500Вт со стороны Сегежи в сторону Надвоиц. Но на 32 км автодороги регионального значения «Кола 748 - Сегежа» женщина не справилась с управлением и опрокинула СИМ. Медики доставили пострадавшую в больницу.

В ГАИ напомнили, что для управления электросамокатом мощностью более 250ВТ нужны права категории «М» или любые действующие водительские права. Также следует носить защитную экипировку (мотошлем) и соблюдать ПДД. © «Петрозаводск говорит»