Пожилая петрозаводчанка осталась без денег после телефонного звонка

В полицию Петрозаводска обратилась 72-летняя горожанка. Женщина рассказала, что отдала мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила заявительница, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на имя пенсионерки. Ей посоветовали снять со счета все деньги, а также самой оформить кредитные обязательства. Петрозаводчанка сделала все, что ей сказали, и перевела все деньги на некий счет.

Затем собеседник начал требовать оформления новых кредитов. Тогда пенсионерка поняла, что имеет дело с аферистом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото МВД по РК