Любителей выпить и закусить на халяву отправили в полицию

Тревожную кнопку нажали сотрудники сетевого магазина в Сортавале днем во вторник. Посетитель пытался вынести продукты питания и спиртное на сумму порядка тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тем же вечером подросток пронес без оплаты мимо кассы товар в Медвежьегорске. Росгвардейцы передали его инспектору ПДН.

Днем в среду тревожный сигнал пришел из сетевого магазина в Беломорске. В кадр камер видеонаблюдения попала кража спиртного.

Недалеко от торговой точки нашли схожего по приметам мужчину, это 29-летний местный житель. Всех злоумышленников передали полиции. // фото: Росгвардия