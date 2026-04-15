Пожарный погиб при атаке БПЛА в российском регионе

В результате атаки беспилотников на Стерлитамак 15 апреля погиб водитель пожарной машины. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам чиновника, несколько БПЛА атаковали промышленную зону российского города. Летательные аппараты были сбиты, обломки одного из них упали на территорию предприятия, начался пожар.

Как отметил Хабиров, семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

