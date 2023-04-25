Пожарный поезд покажут петрозаводчанам. Выставка (0+) пройдет на вокзале 29 апреля с 11:00 до 15:00.

Все желающие смогут бесплатно познакомиться с техникой, ее характеристиками и оснащением, уточнили в пресс-службе карельского МЧС.

Пожарный поезд состоит из вагона-насосной станции, также оборудован пожарно-техническим вооружением, двумя цистернами-водохранилищами на 120 тонн воды.

Транспорт оснащен стационарными и мобильными мотопомпами, пожарным рукавом, запасом пенообразователя, аварийно-спасательным оборудованием, приборами освещения и средствами связи. // фото пресс-службы МЧС РК