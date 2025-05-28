28 мая 2025, 09:55
Происшествия

Пожарных подняли по тревоге утром на юге Карелии

Хозпостройка вспыхнула 28 мая в поселке Сяпся
Пожар в Сяпсе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Сегодня в 7:52 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Сяпся в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, на место выехали пожарные из села Эссойла и поселка Чална. Выяснилось, что горит хозпостройка. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Полностью возгорание было ликвидировано в 8:45. Специалистам удалось спасти от огня баню. В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»

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