Пожарных подняли по тревоге утром на юге Карелии

Сегодня в 7:52 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Сяпся в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, на место выехали пожарные из села Эссойла и поселка Чална. Выяснилось, что горит хозпостройка. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Полностью возгорание было ликвидировано в 8:45. Специалистам удалось спасти от огня баню. В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»