23 июля 2020, 09:18
Общество

Пожарные спасли пенсионера на юге Карелии

В Лахденпохье пожилой мужчина перестал выходить на связь

Карельские пожарные успели прийти на помощь пенсионеру на юге Карелии, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

По его словам, в среду, 22 июля, в 19:58 на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где пожилой мужчина не выходит на связь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь и попали в квартиру. Как оказалось, помощь подоспела вовремя, мужчине было плохо и он нуждался в медицинской помощи.

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Пожарные
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