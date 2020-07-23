Пожарные спасли пенсионера на юге Карелии

Карельские пожарные успели прийти на помощь пенсионеру на юге Карелии, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

По его словам, в среду, 22 июля, в 19:58 на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо попасть в квартиру, где пожилой мужчина не выходит на связь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь и попали в квартиру. Как оказалось, помощь подоспела вовремя, мужчине было плохо и он нуждался в медицинской помощи.