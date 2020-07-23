23 июля 2020, 09:17
Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19
Десять человек за прошедшие сутки госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией.
Всего начиная с 1 апреля с таким диагнозом в стационар попал 951 пациент, 66 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.