Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Десять человек за прошедшие сутки госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией.

Всего начиная с 1 апреля с таким диагнозом в стационар попал 951 пациент, 66 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.