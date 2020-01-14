Пожарные помогли женщине-инвалиду в Петрозаводске

Сегодня в 0:23 ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи, сообщил источник, близкий к МЧС РК.

Звонивший сообщил, что в одной из квартир женщина-инвалид упала с кровати и не может подняться, дверь в комнату закрыта изнутри.

Прибывшие к месту вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, подняли женщину на кровать, открыли дверь дочери, которая осталась с мамой дожидаться врачей скорой помощи.