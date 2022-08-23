Пожарные поезда Карелии выезжали к местам возгорания пять раз

Пожарные поезда Октябрьской железной дороги с начала лета пять раз выезжали на помощь карельским пожарным. Железнодорожная техника работала на перегонах Суоярви-Хелюля, Шижня-Выг, а также на станциях Сосновец и Шуерецкая, сообщили в пресс-службе РДЖ.

«В тушении пожаров в полосе отвода и вне железнодорожной инфраструктуры было задействовано 23 работника пожарных поездов со станций Беломорск и Суоярви. Они помогали бороться с огнем в целом свыше 80 часов»,

- рассказали в компании.

Специалисты также отметили, что последний выезд для оказания помощи пожарным расчетам МЧС был сделан 22 августа. В тушении торфяного болота вблизи станции Шуерецкая задействовали состав со станции Беломорск. Напомним, всего на Октябрьской железной дороге сформировано 25 пожарных поездов, которые несут боевое дежурство во всех регионах России. Фото: rk.karelia.ru.