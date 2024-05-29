Пожарные МЧС Карелии провели учения в торговом центре «Тетрис»

Пожарная часть МЧС Карелии провела учения в торговом центре «Тетрис». По легенде учений, горел кинозал №1. Спасатели отрабатывали действия по ликвидации пожара и эвакуации людей.

В 2009 году в Перми, во время пожара в клубе «Хромая Лошадь» погибли 156 человек. В 2015 году в Казани, в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В 2018 году в Кемерово, в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Это только несколько трагедий, которые потрясли всех жителей России, а перечислять их можно долго.

Смотрим, как проходили учения и надеемся, что легенда никогда не станет реальностью. // Видео: телеканал "Ника плюс".