Пожарные четыре часа боролись с охватившим жилой дом огнем

В субботу, 8 января, в Карелии сгорел частный дом. Пожар вспыхнул в жилом строении в селе Великая Нива, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения привлекли для борьбы с пламенем в 08:35. Справиться с огнем удалось только в 12:20, о степени разрушения жилого дома и о возможных жертвах пока что не сообщается.

Пожар случился в доме № 24 по улице Совхозной. Его тушили 10 человек, используя четыре единицы спецтехники. // Фото: Comfreak/Pixabay.com