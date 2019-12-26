Пожарная машина снесла дорожный знак в Петрозаводске

В Петрозаводске водитель пожарной машины повредил дорожное имущество. Инцидент произошел в 3:27 утра 22 декабря на Октябрьском проспекте и попал в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как автомобиль пожарных при выезде задним ходом со двора наехал на знак. Тот полностью оказался под машиной. Затем, при попытке выехать со знака автомобиль сильно погнул его.

Вышедший из кабины водитель осмотрел поврежденное имущество и отложил знак с дороги на разделительную полосу.