30 сентября 2023, 09:56
Пожар вспыхнул вечером в пятницу на Древлянке
Пожарные Петрозаводска тушили горевший гараж на Лососинском шоссе
Вечером в пятницу, 29 сентября, в Петрозаводске произошел пожар на Лососинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:48. На место экстренно выехали две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что вспыхнул гаражный бокс у дома №31а.
Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В течение 15 минут возгорание было ликвидировано. // Фото: freepik.com / Ilovehz