Пожар вспыхнул вечером в пятницу на Древлянке

Вечером в пятницу, 29 сентября, в Петрозаводске произошел пожар на Лососинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:48. На место экстренно выехали две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что вспыхнул гаражный бокс у дома №31а.

Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. В течение 15 минут возгорание было ликвидировано. // Фото: freepik.com / Ilovehz