17 сентября 2021, 07:18
Пожар вспыхнул в доме на Древлянке
Возгорание в столице Карелии тушили три единицы техники
В Петрозаводске вечером 16 сентября произошел пожар на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, сигнал о возгорании в доме на улице Древлянка поступил в 18:36. На место происшествия выехали три единицы техники и девять сотрудников пожарно-спасательных частей города.
Выяснилось, что горит жилой дом. С огнем удалось справиться быстро - в 18:46 возгорание было ликвидировано.
Подробности произошедшего выясняются. Фото pixabay.com/12019