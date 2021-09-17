Пожар вспыхнул в доме на Древлянке

В Петрозаводске вечером 16 сентября произошел пожар на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в доме на улице Древлянка поступил в 18:36. На место происшествия выехали три единицы техники и девять сотрудников пожарно-спасательных частей города.

Выяснилось, что горит жилой дом. С огнем удалось справиться быстро - в 18:46 возгорание было ликвидировано.

Подробности произошедшего выясняются. Фото pixabay.com/12019