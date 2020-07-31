Пожар в рыбном хозяйстве произошел на севере Карелии

Пожар на производстве произошел на севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, утром в четверг, 30 июля, в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Сегежского района поступило сообщение о пожаре на технологическом оборудовании для кормления рыбы в форелевом хозяйстве, который произошел накануне. В ходе проверки было установлено, что пожар произошел вечером 28 июля в поселке Попов Порог.

Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так, как с огнем подручными средствами справились очевидцы огненного происшествия. В результате пожара на территории хозяйства было повреждено 200 погонных метров пластиковых труб для кормораздачи.

По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Сейчас по данному пожару проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.