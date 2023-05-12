Пожар в пятиэтажке вспыхнул в карельском городе

В четверг в 17 часов 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Антикайнена. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через три минуты два пожарных расчета уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что горит дверь в подвальное помещение. Профессионалам потребовалось всего пару минут, чтобы справиться с возгоранием.

В результате ЧП дверь в подвальное помещение была повреждена на площади один квадратный метр.

Эвакуация жильцов дома не проводилась, так как в этом не было необходимости. По какой причине произошло возгорание, теперь предстоит выяснить специалистам. // Фото: freepik.com