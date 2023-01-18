Пожар в многоэтажке произошел в Петрозаводске

Во вторник в 21 час 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на бульваре Интернационалистов. Жильцы одного из подъездов жаловались на запах дыма, поступающий в их квартиры через вентиляционные шахты, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут два пожарных расчета были на месте происшествия. Было установлено, что в одном из подъездов дома горит мусоропровод.

В течение пары минут пожар был ликвидирован. В результате ЧП был уничтожен только мусор в мусоросборной камере.

По предварительным данным специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. По факту пожара проводится проверка. // Фото: unsplash.com