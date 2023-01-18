Часть Петрозаводска сегодня останется без холодной воды

Сегодня в 9 утра часть домов в Петрозаводске останется без холодной воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, вода будет отключена в зданиях по улицам Варламова, Льва Толстого, Кузьмина. Также временные неудобства ожидают жильцов домов на улицах Восьмого марта, Пугачева, Луговая, Спортивная, Макарова. Адреса всех зданий, попадающих под отключение, можно посмотреть в паблике ЕДДС.

Отключение ресурса связано с плановыми работами на сетях. Когда вода вернется в дома, не уточняется. // Фото: unsplash.com