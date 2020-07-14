Пожар в квартире сам вспыхнул и потух

Сегодня ночью в 3 часа 32 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Садовой, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Благодаря слабому дымку, идущему с балкона, по внешним признакам пожарные определили, что пожар произошел в квартире на третьем этаже.

Пожарные уже начали готовиться к массовой эвакуации жильцов, но, как ни странно, запаха дыма в подъезде не было, из-под двери квартиры дым также не шел. На стуки в дверь никто не открывал. Через несколько минут появился хозяин квартиры, который ключом открыл дверь.

Внутри помещений огня не было, но в квартире была плотная задымленность. Судя по всему, пожар произошел на кухне, когда от высокой температуры стал плавиться натяжной потолок, из-за выделяемых токсичных продуктов горения выгорел кислород, и произошло самозатухание пожара.

В результате ЧП в квартире были повреждены натяжной потолок на кухне и прихожей, также кое-какое имущество на кухне на общей площади 50 квадратных метров. Сейчас по данному пожару проводится проверка.