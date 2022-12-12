Потерпевший сам нашел украденное имущество

Житель Костомукши, у которого недавно украли велосипед, смог обнаружить свое имуществ у женщины, которая купила двухколесный транспорт с рук. Теперь ей за это грозит уголовная статья.

В отдел полиции Костомукши обратился 31-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что недавно похитители лишили его велосипеда, стоимостью 8 тысяч рублей, который был украден из подъезда общежития. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Потерпевший также поведал полицейским, что ему удалось разыскать похищенное имущество самостоятельно. На улице он обнаружил свой велосипед у незнакомой женщины и забрал его. Костомукшанка возражать не стала, объяснив, что приобрела его с рук. Но стражи порядка выяснили, что именно она причастна к хищению.

Ранее 28-летняя подозреваемая уже не раз привлекалась за нарушения закона. Женщина во всем созналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Теперь злоумышленнице грозит от штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы. // Фото: freepik.