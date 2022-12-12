12 декабря 2022, 11:25
Мужчина набрал целую тележку в магазине, но мясное спрятал под куртку
Полиция разыскивает возможного подозреваемого
Одного из посетителей сетевого магазина в столице Карелии заподозрили в краже. Полиция опубликовало запись с камеры наблюдения.
В кадр попало, как мужчина берет с витрины мясное продукт и прячет под куртку. Теперь его разыскивают.
Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан помочь установить его личность. Сведения о возможном подозреваемом просят сообщать по телефону: 8-911-401-0007. // фото скриншот