Мужчина набрал целую тележку в магазине, но мясное спрятал под куртку

Одного из посетителей сетевого магазина в столице Карелии заподозрили в краже. Полиция опубликовало запись с камеры наблюдения.

В кадр попало, как мужчина берет с витрины мясное продукт и прячет под куртку. Теперь его разыскивают.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан помочь установить его личность. Сведения о возможном подозреваемом просят сообщать по телефону: 8-911-401-0007. // фото скриншот