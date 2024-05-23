Потасовка на дороге в Петрозаводске попала на видео

Утром 23 мая в Петрозаводске на улице Зеленой произошла потасовка прямо на дороге. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 5:05. На кадрах видно, как автомобиль без капота и с открытой пассажирской дверью едет по дороге. После чего резко сдает назад, из машины выскакивает водитель и кидается к прохожему.

После этого происходит небольшая потасовка, прохожего пытаются силой усадить в машину. Все это продолжалось в течение семи минут, после чего участники инцидента разошлись в разные стороны. Автомобиль уехал. // Фото: скриншот видео CityLink