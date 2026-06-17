Новая постройка закрыла собой храм в крупном районе Петрозаводска

Храм на Кукковке все больше скрывается за возводимым объектом

Фото: Петрозаводск говорит

Жители Кукковки с весны наблюдают, как величественный храм Казанской иконы Божией Матери скрывается за новым строящимся зданием.

Когда в конце марта на пересечении улиц Торнева и Ровио стали сносить торговый павильон, горожане гадали, что появится на этом месте. Все прояснилось, когда на ограждении разместили информацию о возводимом объекте. Сообщалось о реконструкции магазина, вместо которого должен был появиться новый торговый центр.

Image Фото: Петрозаводск говорит

«Торговых точек на Кукковке много и всегда хватало. А вот храм теперь не скрывается за стройкой, и скоро, видимо, совсем его не будет видно, разве что купола», - рассказали порталу «Петрозаводск говорит» местные жители, жильцы соседних домов.

Горожанам нравилось близкое расположение православного храма, теперь же он все больше скрывается за строящимся зданием, сокрушаются петрозаводчане.

Согласно данным в паспорте объекта, завершить реконструкцию планируют в этом году.