Парфенчиков открыл праздник вепсской культуры «ELONPU – Древо жизни»

В 39-й раз жители старинного села Шелтозеро, гости собрались на живописном берегу Онежского озера на традиционный праздник вепсской культуры «ELONPU – Древо жизни»

Фото: Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

Символом сохранения и преумножения народных и духовных традиций вепсов, продолжения развития территорий коренных народов республики назвал Глава Карелии праздник «Древо жизни».

Эта традиция каждый год возвращает нас к уникальным истокам и корням великого северного народа. В вепсах изначально заложена сила, которая идёт от земли, от людей, как главных хранителей духовного наследия. Важно не потерять культуру, язык, традиции святой вепсской земли, а преумножать их. Мы развиваем вепсские территории, и помогают в этом сохраненные духовные традиции вепсского народа. Восстанавливаем храм в Вехручье, который станет подворьем Новодевичьего монастыря по благословению Патриарха. В ближайшее время завершаем разработку проекта его восстановления. Монастырь будет опекать школу вместе с Курчатовском институтом. За несколько лет реконструировали федеральную дорогу. Вепское древо жизни получает новое развитие. Это очень важно для Карелии и России, для будущих поколений.

— сказал руководитель региона.

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Депутат ГосДумы Валентина Пивненко подчеркнула важность сохранения традиций коренных народов Карелии.

Сегодняшний праздник – дань уважения к традициям, памяти, культуре вепсского народа. Главное в жизни для каждого из нас – это родная земля, родная страна, а для вас – родная вепсская земля. А когда мы едины, мы сильны и непобедимы,

– сказала Валентина Пивненко.

Праздник продолжился выступлением Вепсского народного хора и творческих коллективов из разных районов республики.

На празднике работала ярмарка местных мастеров с мастер-классами, детские интерактивные площадки. На концерте выступили республиканские и местные коллективы, представляющие вепсскую музыкальную культуру: Вепсский народный хор, фольклорный ансамбль «Горница», ансамбль Петрозаводского государственного университета «Тойве», ансамбль Детской музыкальной школы с. Шелтозеро Ojaine, детская группа Kičči-Kočči, ансамбль Randaine и другие.

Вепсский праздник «Древо жизни» традиционно проводится в вепсском селе Шелтозеро Прионежского муниципального района с 1987 года и направлен на сохранение и популяризацию культуры и языка вепсов Республики Карелия.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Республики Карелия и федеральной программы по сохранению традиций коренных народов.



