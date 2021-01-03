03 января 2021, 15:18
Общество

Последствия обильного снегопада ликвидируют в Петрозаводске

Мобильные бригады и техника работают в разных районах города

В Петрозаводске идет работа по ликвидации последствий мощного снегопада. Сотрудники Городского комбината благоустройства очищают парки, скверы, лестницы, тротуары и другие элементы пешеходной инфраструктуры карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах трудятся и техника, и мобильные бригады. Работы ведутся в разных микрорайонах города и контролируются сотрудниками городской администрации.

В мэрии напомнили, что о плохой уборке города можно сообщать по телефону ЕДДС 051. Фото пресс-службы администрации

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Петрозаводск
снегопад
уборка города
Городской комбинат благоустройства
снег
новости петрозаводска