Последствия обильного снегопада ликвидируют в Петрозаводске

В Петрозаводске идет работа по ликвидации последствий мощного снегопада. Сотрудники Городского комбината благоустройства очищают парки, скверы, лестницы, тротуары и другие элементы пешеходной инфраструктуры карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

На улицах трудятся и техника, и мобильные бригады. Работы ведутся в разных микрорайонах города и контролируются сотрудниками городской администрации.

В мэрии напомнили, что о плохой уборке города можно сообщать по телефону ЕДДС 051. Фото пресс-службы администрации